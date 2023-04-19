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Скандал с одесским дельфинарием: полиция начала расследование

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 20:55
Скандал с одесским дельфинарием: полиция начала расследование - Фото
Фото: Unsplash

Одесские полицейские начали уголовное производство по инциденту в гостинице "Немо". Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

В соцсетях разразился скандал из-за видео из TikTok, на котором морские котики из дельфинария находились в номере отеля Nemo Hotel Resort & SPA. На одном из видео истощенный морской котик с красными глазами лежит на кровати в номере.

Как сообщили в полиции, правоохранители обнаружили сообщение с предложением аренды морских котиков в соцсетях.

"В ходе проверки информации полицейские пообщались с тренером животных, пояснившим, что котиков никто в аренду не сдавал", – говорится в сообщении правоохранителей.

Полиция квалифицировала инцидент как жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по санкции этой статьи – до трех лет тюрьмы с конфискацией животного.

  • 18 апреля в Одессе разразился скандал из-за блогеров, опубликовавших видео с морскими котиками в Nemo Hotel Resort & SPA, на это обратило внимание зоозащитное движение UAnimals. Зоозащитники подали заявление в полицию.
Артем Джеріпа
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Одесса животные скандал
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