Сколько людей будет на Земле к 2050 году: прогнозы ООН

Фото: пресс-служба UNFPA

К 2050 году количество людей на Земле, если не произойдет каких-то катаклизмом и других глобальных перемен, может вырасти до 9,7 млрд человек, а к началу XXII века - до 11 млрд. Такой прогноз сделали демографы в отчете Фонда ООН в области народонаселения и развития (UNFPA).

По данным ООН, за последние десятилетия во всех регионах люди стали жить дольше.

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Детская смертность снизилась вдвое за последние 25 лет, но с этим наблюдается заметное региональное неравенство. Уровень детской смертности в странах Африки к югу от Сахары снизился со 180 до 78 случаев смерти на 1000 рождений, однако уровень детской смертности в регионе все еще в 15 раз выше, чем среди детей, родившихся в развитых регионах.

78% состоящих в браке или живущих с партнером женщин имеют доступ к современным методам контрацепции. В 1994 году таких было 72%. Но эта цифра снижается до менее 50% в 44 странах, в основном в Африке к югу от Сахары и островных государствах юга Тихого океана.

По прогнозам специалистов UNFPA, в течение следующих двух десятилетий 90% городского роста будет происходить в Африке и Азии, а доля населения городских районов вырастет с нынешних 56% до 68% к 2050 году.

При этом, предостерегают аналитики, дальнейший рост населения окажет еще большее давление на экосистемы.

Доля пожилых людей (старше 65 лет) сейчас составляет 19% в Европе и 16% в Северной Америке, а к 2050-му она может вырасти до 28% и 23% соответственно. В Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне таких будет всего 9%.