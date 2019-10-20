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Смог и загрязнение воздуха. Медики рассказали, что нужно делать

Смог и загрязнение воздуха. Медики рассказали, что нужно делать - Фото
Фото: depositphotos.com
20.10.2019, 14:22

Врачи призывают не паниковать, а больше пить жидкости

Из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендуют выехать из города на несколько дней и больше пить воды. Об этом сегодня LIGA.net сообщил семейный врач столичной поликлиники Святошинского района №1 Павел Смалько.

"Лучше быть за городом, подальше от трассы, там, где нет такой концентрации. Необходимо достаточное потребление жидкости. Взрослый – два литра в сутки. Много сейчас обструктивных бронхитов от прелых листьев. Жалуются - мы пошли погуляли в парк, а потом я их (детей, - ред.) слушаю, они все "свистят" не от дыма, а от прелых листьев", - объяснил Смалько.

Он сказал, что паниковать не надо, а лучше больше есть фруктов, в которых содержатся витамины - это виноград и яблоки.

В режиме реального времени на сайте air.kyivsmartcity.com можно посмотреть уровень таких показателей: мелкодисперсной пыли РМ2.5 и РМ10, оксида азота (NO), диоксида серы (SO2), озона (O3), бензола (C6H6), диоксида азота ( NO2), угарного газа (CO).

  • До 3 августа в Киеве наблюдались метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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