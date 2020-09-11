Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные – карта

По всей Украине дождей на выходных не ожидают

Сегодня, 11 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. На выходных ожидается ясная и теплая погода. Об этом говорят данные на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

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На западе страны сегодня от 19 до 23 градусов тепла, в Закарпатской области – до 28. В центральных областях – от 20 до 24 градусов, в восточных и южных – от 24 до 29.

В Киеве сегодня от 20 до 22 градусов тепла.

Погода на 11 сентября (нажмите, чтобы увеличить):

На выходных синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков во всей Украине и тепло от 20-22 градусов в центральных областях до 25-29 в южных.

Погода на 12 сентября (нажмите, чтобы увеличить):

Погода на 13 сентября (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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