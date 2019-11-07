Социологи измерили уровень ксенофобии в Украине - опрос КМИС

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Меньше всего этнических предубеждений в Украине испытывают по отношению к украинцам, белорусам и россиянам, больше всего - к африканцам и ромам. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Допустить, что россияне могут стать членами их семьи, готовы треть украинцев - 34,1%, в таком же качестве видят белорусов 27,4%. Совсем не пускать россиян в Украину хотели бы 13,8% опрошенных.

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В то же время, породниться с африканцами готовы только 6,4% украинцев, не пускали бы их в страну - 17%; ромов в качестве родственников готовы видеть только 4,8% опрошенных, не пускать их в страну хотели бы 33,2%.

Опрос проведен с 6 по 16 сентября, опрошено 2035 респондентов из 110 населенных пунктов Украины (кроме временно оккупированных территорий), статистическая ошибка выборки - от 3,3% для результатов, близких к 50%, до 1,4% для результатов, близких к 5%.

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