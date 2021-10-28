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Создателю фейковой "Дії" предложили поработать в Минцифре

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 20:29
Создателю фейковой
Фото: МВД

Министерство цифровой трансформации с согласия Министерства внутренних дел предложило стажировку подозреваемому в разработке фейкового приложения "Дія". Об этом сообщает пресс-служба МВД, а также в Facebook вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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Как отмечается, до суда 21-летний подозреваемый будет проходить "перевоспитание в ИТ", работая над социальными проектами в Минцифре.

"Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в Министерстве. Но перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за ​​подделку все же придется", – сказал Енин.

По словам Федорова, новый стажер Минцифры немного застенчивый, но очень умный и начитанный.

"Уже успел поработать арбитражником, умеет программировать и собирает весь дизайн в Figma. Поэтому мы решили дать ему шанс исправиться. Назначим в Минцифре куратора, контролирующего работу", – сказал министр.

Как сообщил Федоров, одной из первых задач стажера будет разработка дизайна для социальных реклам – в поддержку вакцинации и против употребления алкоголя несовершеннолетними.

"Одно прошу: не пытайтесь больше ничего подделывать. Этот способ "трудоустройства" в Минцифру больше не работает", – написал министр.

Создателю фейковой "Дії" предложили поработать в Минцифре

Создателю фейковой "Дії" предложили поработать в Минцифре
  • 25 октября стало известно о появлении фейкового программного приложения "Дія", в котором пользователи могут сами редактировать данные.
  • 27 октября киберполиция Запорожья и Минцифра обнаружили создателя фейковой "Дії". Им оказался 21-летний житель Запорожья. Создателю фейка угрожает до шести лет лишения свободы, сейчас ведется следствие.
Наталия Медведева
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Дія коронавирус Минцифра COVID-сертификат мвд подделка
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