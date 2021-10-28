Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий: на Украину опустится туман

С вечера сегодня, 28 октября, в Украине ожидается туман. Об ухудшении погодных условий предупреждает пресс-служба ГСЧС.

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По данным синоптиков, туман ожидается с 21:00 сегодня и с утра завтра, 29 октября, в западных и центральных областях Украины, а также в Днепропетровской области.

Ожидается видимость до 500 метров.

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Денис Юдин

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