Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий: на Украину опустится туман
28.10.2021, 14:55
Иллюстративное фото: depositphotos.com
С вечера сегодня, 28 октября, в Украине ожидается туман. Об ухудшении погодных условий предупреждает пресс-служба ГСЧС.
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По данным синоптиков, туман ожидается с 21:00 сегодня и с утра завтра, 29 октября, в западных и центральных областях Украины, а также в Днепропетровской области.
Ожидается видимость до 500 метров.
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