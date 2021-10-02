Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: заморозки и оранжевый уровень опасности
02.10.2021, 13:50
Фото: depositphotos.com
2 и 3 октября в Украине ожидаются заморозки на поверхности грунта и местами в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Заморозки не ожидаются в большинстве западных областей и на побережье морей. В других областях ожидаются заморозки до -5 градусов. В северо-восточных областях до -3 градусов, в них объявлен второй уровень опасности (оранжевый).
В Киевской области сегодня и завтра ожидается до -5 градусов на поверхности грунта и до -2 в воздухе.
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