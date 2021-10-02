UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: заморозки и оранжевый уровень опасности

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 13:50
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: заморозки и оранжевый уровень опасности - Фото
Фото: depositphotos.com

2 и 3 октября в Украине ожидаются заморозки на поверхности грунта и местами в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заморозки не ожидаются в большинстве западных областей и на побережье морей. В других областях ожидаются заморозки до -5 градусов. В северо-восточных областях до -3 градусов, в них объявлен второй уровень опасности (оранжевый). 

В Киевской области сегодня и завтра ожидается до -5 градусов на поверхности грунта и до -2 в воздухе. 

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже. Вот что всех нас ждет

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода в Украине прогноз погоды ГСЧС Укргидрометцентр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 