Спасатели предупреждают: В Карпатах высокая лавинная опасность

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В высокогорье и среднегорье центральной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В западной и центральной части – значительная лавинная опасность (третьего уровня); в восточной части также значительная (третьего уровня). В горных районах центрально и восточной части есть угроза обвалов снега на дороги.

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25-26 декабря значительная лавинная опасность (третьего уровня) сохранится в высокогорье Ивано-Франковской области.