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США назвали сумму помощи Украине на борьбу с COVID-19 – более $18 млн

22.08.2020, 23:40
США назвали сумму помощи Украине на борьбу с COVID-19 – более $18 млн - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Как отмечается, эти средства стали частью почти $5 млрд, которые США предоставили как помощь Украине за последние 20 лет

Соединенные Штаты Америки назвали общую сумму помощи, предоставленной Украине на борьбу с COVID-19. Как указано в сообщении Госдепартамента США, эта сумма составляет почти $18,3 млн.

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Как отмечается, из этих средств $13,1 млн были предоставлены в помощь системе здравоохранения и по линии международной гуманитарной помощи на преодоление последствий катастроф Агентством международного развития США. Эти средства должны улучшить способность местных учреждений здравоохранения лечить больных и бороться с дальнейшим распространением COVID-19, а также доносить до общественности меры по снижению рисков заражения.

Эти средства также должны идти на преодоление вторичных последствий, таких, как потеря доходов и предоставление коммунальных услуг для уязвимых слоев населения, в частности в пострадавших от войны общинах на востоке Украины.

Кроме того, в общую сумму помощи входит почти $5,2 млн по линии гуманитарной помощи для мигрантов, чтобы поддержать уязвимых беженцев и пострадавшее из-за войны населения.

Как отмечается в сообщении, упомянутые средства стали частью почти $5 млрд, которые США предоставили как помощь Украине за последние 20 лет, из них на сферу здравоохранения было выделено почти $362 млн.

По состоянию на 22 августа в Украине с начала пандемии было обнаружено 102 971 инфицированный, 2244 человека погибли, 51 375 выздоровели.

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Наталия Медведева
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