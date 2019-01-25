Стрелка Часов Судного дня замерла на "23:58"

Фото: ЕРА

Две минуты до полуночи — такое время оставил на символических Часах Судного дня совет директоров журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков", который просчитывает "оставшееся человечеству до гибели время" при помощи гостевых экспертов, в том числе лауреатов Нобелевской премии. Об этом пишет служба Би-би-си.

Группа считает наличие ядерного оружия и глобальное потепление двумя главными угрозами существованию человечества.

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Вчера, 24 января, прошел церемониал определения положения минутной стрелки: она осталась в прежней опасной позиции — той же, что и год назад. В журнале описали это как "нормализацию очень опасного мира".

За 70-летнюю историю проекта стрелка меняла положение 24 раза, причем 2019-й стал третьим годом, когда она оказалась так близко к полуночи. В самом начале она была в 7 минутах до "00:00".

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Схема: Википедия

Как видно по таймлайну, впервые на такой отметке часы были в 1953 году, когда США и СССР активно проводили испытания ядерных и водородных бомб. Также она была в нынешнем положении в 1984 году после обострения отношений между США и СССР из-за сбивания советскими войсками пассажирского лайнера на Дальнем Востоке.

"Это новое ненормальное состояние мира слишком зыбко и слишком опасно, чтобы с ним можно было согласиться", — заявила президент и глава компании, издающей журнал, Рейчел Бронсон.

Компания признает улучшение отношений между США и КНДР, но отмечает рост выбросов парниковых газов, продолжающиеся конфликты между многими странами мира и все более частое использование информационной войны с целью подрыва демократии во всем мире.