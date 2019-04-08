Суд снова запретил убивать лося и вернул его в Красную книгу

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Апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Минэкологии и запретил убивать лося, вернув животное в Красную книгу, передает корреспондент LIGA.net.

Коллегия судей отменила решение киевского Окружного административного суда в части удовлетворения иска Владимира Рашко. Рашко просил окружной суд признать незаконным запрет охоты на лося.

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Также Рашко просил отменить приказ Минэкологии о занесении лося в Красную книгу. Решение суда может быть обжаловано в кассационной инстанции в течение 30 дней после его полного обнародования.

Постановление апелляционного суда вступает в законною силу с дня принятия.

В январе прошлого года Украина внесла в Красную книгу лося европейского и охота на него каралась законом.

27 ноября прошлого года Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным внесение лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него. Суд решил, что Минэкологии с нарушением закона принял решение о запрете охотиться на лося на двадцать пять лет - потому что нет экспертного вывода о популяции животного в Украине.