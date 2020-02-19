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Сухо и тепло. Синоптики рассказали о погоде: карта

Сухо и тепло. Синоптики рассказали о погоде: карта - Фото
Фото: depositphotos.com
19.02.2020, 08:09

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории страны без осадков

19 февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в районе Приазовья есть вероятность незначительных дождей, в Карпатах – местами снег.

Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный, умеренный.

Фото: meteo.gov.ua

Температура днем ​​в большинстве областей Украины ожидается + 3, + 9 градусов, на юге до +10 градусов.

В Киеве - сухо и солнечно, днем ​ около +5, +6 градусов. Диденко уточнила, что ближайшие осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля.

  • 16 февраля в Киеве внезапно ухудшилась погода, было объявлено штормовое предупреждение.
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Наталья Диденко погода карта 19 февраля
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