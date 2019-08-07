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Супрун обещает наказать за "саботаж" международного экзамена

Супрун обещает наказать за "саботаж" международного экзамена - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.08.2019, 10:29

И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что "ни разу за всю историю проведения экзаменов госаттестации не сталкивалась с таким сопротивлением"

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что во время сдачи международного экзамена по основам медицины (IFOM) отмечались беспрецедентное сопротивление и саботаж. Об этом он сообщила у себя в Facebook.

"Всех, кто причастен к саботажу, будут наказаны. Сейчас создается межведомственная комиссия, которая будет расследовать нарушения и разрабатывать необходимые изменения в действующие нормативные документы, чтобы не допустить такие нарушения в будущем. Ответственность за них будет более жесткой", - подчеркнула Супрун.

Она уточнила, что с 1 по 3 июля студенты медицинских университетов третьего курса специальности "Медицина" составляли международный экзамен по основам медицины - IFOM (International Foundations of Medicine).

"Экзамен сдавали 10 099 студентов, не явились 2783. При этом подавляющее большинство - 2194 студенты не пришли на экзамен без уважительной причины. Только 45 человек не явились по уважительной причине, которую они подтвердили документом. Другая часть - 544 человека на время проведения экзамена были отчислены, или находились в академическом отпуске", - отметила Супрун.

По ее словам, средний процент правильных ответов - 30,2% по всей группе (что сдавали украинском, английском или русском).

"Предварительный анализ результатов показывает, что рейтинг каждого университета соотносится с явкой на экзамен - медуниверситеты с высокой явкой имеют высокий рейтинговый балл по успеваемости. Среди них Запорожский, Львовский, Тернопольский, Буковинский, Винницкий университеты. Те университеты, которые больше всего саботировали, - самые низкие баллы", - объяснила Супрун.

И.о. министра добавила, что эти результаты Минздрав получил недавно. "Далее специальная комиссия будет их анализировать и определять порог "сдал/не сдал". Но для установления этого порога будет учитываться и влияние ряда нарушений, зафиксированных во время проведения экзамена. А их было много. Ни разу за всю историю проведения экзаменов государственной аттестации мы не сталкивались с таким сопротивлением и саботажем, как во время проведения IFOM", - сказала Супрун.

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Супрун Ульяна IFOM саботаж экзамен
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