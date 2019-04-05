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05.04.2019, 12:24

Супрун: Есть связь между популизмом и недоверием к вакцинам

Супрун: Есть связь между популизмом и недоверием к вакцинам - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения отметила, что вакцины не вызывают аутизм и не "изнашивают" организм

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Существует значительная связь между ростом популизма в европейских странах и уровнем недоверия к вакцинации. Такой вывод сделали исследователи Лондонского университета Королевы Марии, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.

По ее словам, ученые проанализировали, как распространяется популизм на национальном уровне.

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Для этого посчитали процент людей, которые голосовали за популистские партии на выборах в Европарламент в 2014 году. Затем с этими цифрами сопоставили процент людей, считающих вакцины опасными и неэффективными по данным Vaccine Confidence Project, в котором опросили более 65 000 человек в 67 странах.

"Оказалось, что процент поддержки населением политического популизма и недоверия людей к вакцинам были на очень близком уровне в каждой из стран. Чем больше поддержки получали популистские партии, тем больше граждан считали, что вакцины не важны. Например, в Греции в 2014-2015 годах более 30% населения проголосовали за популистские партии и около 25% населения считают, что вакцины опасны", - отметила Супрун.

По ее словам, сопротивление к вакцинации и политический популизм обусловлены подобной динамикой - прочным недоверием к элитам, государственным институтам и экспертам.

"Особенно это заметно в странах Западной Европы. В Италии один из популистских движений выразил опасения по поводу безопасности вакцин и связи между вакциной КПК (против кори, паротита, краснухи) и аутизмом. Ученые утверждают, что это стало причиной снижения охвата вакцинацией с 90% в 2013 году до 85% в 2016 году. Как следствие - в стране увеличилось количество случаев кори с 840 в 2016 году до 5000 в 2017 году", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Она добавила, что подрыв национальной безопасности путем культивирования недоверия к государственным институтам и распространением фейков, лжи и полуправды оказывается очень эффективной технологией.

Супрун подчеркнула, что вакцины не вызывают аутизм, фармкомпании не наживаются на вакцинах, вакцины не "изнашивают" иммунитет.

Детский врач Евгений Комаровский рекомендует украинцам обратить внимание на необходимость вакцинации от дифтерии не только детей, но и взрослых.

 

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Теги: вакцины, популизм, Ульяна Супрун﻿., недоверие
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