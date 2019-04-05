Супрун: Есть связь между популизмом и недоверием к вакцинам

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Существует значительная связь между ростом популизма в европейских странах и уровнем недоверия к вакцинации. Такой вывод сделали исследователи Лондонского университета Королевы Марии, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.

По ее словам, ученые проанализировали, как распространяется популизм на национальном уровне.

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Для этого посчитали процент людей, которые голосовали за популистские партии на выборах в Европарламент в 2014 году. Затем с этими цифрами сопоставили процент людей, считающих вакцины опасными и неэффективными по данным Vaccine Confidence Project, в котором опросили более 65 000 человек в 67 странах.

"Оказалось, что процент поддержки населением политического популизма и недоверия людей к вакцинам были на очень близком уровне в каждой из стран. Чем больше поддержки получали популистские партии, тем больше граждан считали, что вакцины не важны. Например, в Греции в 2014-2015 годах более 30% населения проголосовали за популистские партии и около 25% населения считают, что вакцины опасны", - отметила Супрун.

По ее словам, сопротивление к вакцинации и политический популизм обусловлены подобной динамикой - прочным недоверием к элитам, государственным институтам и экспертам.

"Особенно это заметно в странах Западной Европы. В Италии один из популистских движений выразил опасения по поводу безопасности вакцин и связи между вакциной КПК (против кори, паротита, краснухи) и аутизмом. Ученые утверждают, что это стало причиной снижения охвата вакцинацией с 90% в 2013 году до 85% в 2016 году. Как следствие - в стране увеличилось количество случаев кори с 840 в 2016 году до 5000 в 2017 году", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Она добавила, что подрыв национальной безопасности путем культивирования недоверия к государственным институтам и распространением фейков, лжи и полуправды оказывается очень эффективной технологией.

Супрун подчеркнула, что вакцины не вызывают аутизм, фармкомпании не наживаются на вакцинах, вакцины не "изнашивают" иммунитет.

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