Телеведущая задекларировала 261,6 млн грн годового дохода - налоговая

В налоговой не назвали фамилию телеведущей

Украинские селебритиз задекларировали почти 766 млн грн полученного в прошлом году дохода. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Рекордный доход задекларировала телеведущая - 261,6 млн грн. В число рекордсменов шоу-бизнеса также вошли футболист с 24,5 млн грн дохода и певец, который заработал 15,3 млн грн.

В пресс-службе налоговой не назвали фамилию телеведущей. Однако, скорее всего, речь идет об Оксане Марченко, жене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. В своей декларации он указал, что его жена получила 258,7 млн грн дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments.

Как отметили в налоговой, подавляющая часть известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

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Наталия Софиенко

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