Теперь номерные знаки на авто можно заказать онлайн

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В силу вступил приказ Министерства внутренних дел, согласно которому автовладельцы могут осуществить всю процедуру заказа номерного заказа онлайн в личном Электронном кабинете, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Ранее, как уточняется, для заказа номера необходимо было посетить Главный сервисный центр или территориальный. Теперь прийти в орган необходимо только один раз, чтобы забрать уже изготовленный номерной знак.

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Кроме того, упростилась процедура передачи номера. Если ранее нужна была справка из Главного сервисного центра, то сейчас можно передать номер на свое другое транспортное средство или другому владельцу транспортного средства, подав пакет документов в любой территориальный сервисный центр.

15 февраля Кабмин упростил процедуру таможенного оформления автомобилей на европейских номерах, временно отменив обязательную экологическую сертификацию таких авто.