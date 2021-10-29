Тепло и без осадков: прогноз погоды на выходные
На выходных сохранится теплая погода, дождей синоптики не обещают. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.
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Сегодня, 29 октября, на западе Украины +14..+17, в Закарпатской области до +18. В центральных областях +12..+14, в Винницкой области до +15. На востоке страны +11..+14, на юге +13..+16. Осадков не ожидается.
В субботу, 30 октября, на западе +13..+17, в центральных областях +11..+14, на востоке +10..+13, на юге +11..+14, без осадков.
В воскресенье, 31 октября, на западе +12..+17, в центральных областях +11..+14, в Винницкой области до +15. На востоке +10..+13, на юге +11..+14. Осадков не ожидается.
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