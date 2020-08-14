Титушко - вице-президент Федерации боев без правил. Но к ММА не имеет отношения

Вадим Титушко получил пост вице-президента в общественной организации

Скандально известный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко получил пост вице-президента Украинской федерации смешанных боевых искусств (ММА) в Киевской области. Но к национальной Федерации ММА он не имеет никакого отношения, отметили в Федерации ММА Украины.

Об назначении Титушко сообщила Белоцерковская федерация смешанных единоборств в Facebook. "Вместе к победам!", - говорится в публикации, которая позже оказалась недоступной.

В комментарии LIGA. net вице-президент федерации ММА Украины Антон Бланк отметил, что Титушко дали должность в общественной организации, а к национальной федерации ММА он не имеет никакого отношения.

"При Министерстве спорта есть только федерация ММА Украины и соответственно только мы можем развивать вид спорта ММА, а есть множество организаций, которые создаются каждый день, и вот эта UFMMA в Киевской области, где и назначили Титушко - это просто общественная организация, которых в Украине штук 30 существует, которые не имеют к ММА никакого отношения", - пояснил Бланк.



Он добавил, что законодательство не запрещает открывать такие общественные организации. "К сожалению, у нас нет законных инструментов влияния и регулирования, мы этого контролировать не можем. И конечно же такие заявления и "назначения" портят имидж официальной федерации ММА Украины", - констатировал Бланк.

Титушко получил известность после того, как 18 мая 2013 года в Киеве участвовал в потасовках с оппозицией и напал на находившихся на месте событий журналистов.

30 августа 2013 года тележурналистка Ольга Сницарчук и фоторепортер Влад Содель заключили соглашение о примирении с Титушко, Пшуком и Приходько, которые обвинялись в нападении на журналистов 18 мая. Соответствующее решение было принято на заседании суда.

заключили соглашение о примирении Впоследствии его осудили на три года условно, а провокаторов, подстрекателей и наемников во время силовых провокаций, потасовок и акций с применением физической силы с тех пор стали называть "титушками".

Наталия Софиенко

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