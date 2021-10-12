Туманы и сильные дожди. Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение
12.10.2021, 14:30
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Завтра, 13 октября, на западе Украины ожидаются туманы, а в части центральных и южных областей пройдут сильные дожди. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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Туман накроет завтра все западные области страны: Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую.
Сильные дожди ожидаются в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
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