UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Туманы и сильные дожди. Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 14:30
Туманы и сильные дожди. Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Завтра, 13 октября, на западе Украины ожидаются туманы, а в части центральных и южных областей пройдут сильные дожди. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Туман накроет завтра все западные области страны: Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую.

Сильные дожди ожидаются в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Туманы и сильные дожди. Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже. Вот что всех нас ждет

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
штормовое предупреждение дожди туман
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 