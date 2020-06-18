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Турция готова принимать украинцев без самоизоляции и тестов

Турция готова принимать украинцев без самоизоляции и тестов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
18.06.2020, 19:29

Ряд авиакомпаний уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы

Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования. Об этом на встрече с министром инфраструктуры Владиславом Криклием заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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"Чрезвычайный и Полномочный Посол Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками", - сказано в сообщении.

В свою очередь Криклий сообщил, что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

  • 12 июня Криклий заявлял, что с 15 июня украинцев готовы принимать без ограничений на границе США, Турция и Албания.
  • По состоянию на 18 июня, в Турции зарегистрировано 182 727 случаев COVID-19. Умерли больше 4000 людей.

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Вадим Ребрина
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