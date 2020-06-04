Турция возобновит авиасообщение с Украиной с 15 июня

Turkish Airlines (Фото: ЕРА)

Из Украины первые рейсы в Турцию полетят уже 15 июня после ослабления карантина. Об этом свидетельствует заявление министра транспорта Турции Адиля Караисмаилоглу и данные турецкой национальной авиакомпании Turkish Airlines.

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Министр отметил, что Турция уже договорилась о возобновлении полетов с Украиной, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, Молдовой, Узбекистаном, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией. Уже 10 июня турецкие самолеты полетят в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн.

При этом в Turkish Airlines уже открыли продажу билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня.

В Турции рассматривали возможность отказа от all-inclusive и шведского стола в связи с пандемией коронавируса, но затем решили оставить услугу . Формат обслуживания гостей изменится - ​​полностью открытого фуршета не будет. Однако об ограничении доступа к пище речь не идет.

Украина планирует восстановить международное авиасообщение с 15 июня.