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Турция возобновит авиасообщение с Украиной с 15 июня

Турция возобновит авиасообщение с Украиной с 15 июня - Фото
Turkish Airlines (Фото: ЕРА)
04.06.2020, 17:16

Турция возобновляет полеты с 40 странами. Продажа билетов на рейсы из Украины уже открыта

Из Украины первые рейсы в Турцию полетят уже 15 июня после ослабления карантина. Об этом свидетельствует заявление министра транспорта Турции Адиля Караисмаилоглу и данные турецкой национальной авиакомпании Turkish Airlines.

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Министр отметил, что Турция уже договорилась о возобновлении полетов с Украиной, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, Молдовой, Узбекистаном, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией. Уже 10 июня турецкие самолеты полетят в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн.

При этом в Turkish Airlines уже открыли продажу билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня.

Наталия Софиенко
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Украина Турция turkish airlines
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