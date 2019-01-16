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16.01.2019, 12:19

Ученые клетки рака груди смогли превратить в жир

Ученые клетки рака груди смогли превратить в жир - Фото
Фото: naked-science

Совместив два препарата, специалисты Швейцарии остановили распространение опухоли

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Исследователи из Базельского университета (Швейцария) провели опыты на мышах, которым вживили клетки рака груди человека, и, благодаря комбинации двух препаратов, превратили их в жировые клетки, остановив метастазирование. Об этом сообщает Naked-science.

Эксперименты биологов основывались на процессе, названном эпителиально-мезенхимальным переходом.

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"Он подразумевает переход клеток эпителиальной ткани, которая выстилает поверхность тела, включая слизистые оболочки внутренних органов, в мезенхиму - совокупность клеток мезодермального происхождения. Клетки мезенхимы способы превращаться в иные — например, в соединительную ткань или кровеносные сосуды", - отмечается в сообщении.

Специалисты уточнили, что раковые клетки используют этот механизм, а также обратный (мезенхимально-эпителиальный переход) для распространения по всему организму, им удалось его остановить.

Они привили мышам агрессивную форму рака груди человека, а в качестве лечения использовали комбинацию двух препаратов: росиглитазона (применяется против диабета) и траметиниба, имеющего противораковые свойства. Эти два средства останавливали оба перехода и вызывали процесс, известный как липогенез - превращение в клетки жира.

"Эффективность такой терапии не абсолютна: не все раковые клетки превратились в жировые, но измененные уже не обращались в первоначальную форму", - говорится в сообщении.

Первый автор статьи Герхард Христофори отметил другую важную особенность — трансформированные клетки больше не пролиферировали (разрастание ткани). 

Авторы сообщили, что оба препарата уже одобрены управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Это упрощает процедуру клинических испытаний, которые должны начаться в ближайшее время.

Специалисты подчеркнули, что если они пройдут удачно, этот вид лечения можно будет совместить с химиотерапией для более эффективного избавления от рака.

3 октября 2018 года ученые в США синтезировали препарат, который показал положительные результаты против агрессивного типа рака яичника и кишечника.

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Теги: ученые, жир, клетки, рак груди
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