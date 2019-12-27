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Ученые нашли еще один способ остановки облысения

Ученые нашли еще один способ остановки облысения - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.12.2019, 09:30

Воздействие на мышцу, окружающую волосы, может помочь предотвратить их выпадение

Американские ученые провели исследования и выяснили, что дермальная оболочка, окружающая волосяные фолликулы, представляет собой гладкую мышцу, воздействие на которую способно предотвратить облысение. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Дермальная оболочка, по словам ученых, играет важную роль в процессе выпадения волос - она выталкивает его стержень вверх, освобождая место для роста новых волос. Если частота этого процесса становится слишком высокой, то начинается облысение.

Воздействие на дермальную оболочку не позволит стимулировать рост новых волос, но даст возможность дольше сохранить те, что уже выросли. 

"Этот тип мышц нельзя контролировать добровольно, они как мышцы в кровеносных сосудах. Но мы можем контролировать их с помощью медицинских препаратов", - заявил ученый Майкл Рендл. 

  • 31 июля 2018 года сообщалось, что ученые нашли способ предотвратить облысение. 
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наука лечение здоровье облысение
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