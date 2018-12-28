Ученые назвали факторы риска нарушения фазы быстрого сна

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Сотрудники канадского Университета Макгилла назвали прием антидепрессантов, диагноз посттравматического стрессового расстройства или повышенной тревожности факторами риска для расстройства фазы быстрого сна, которое характеризуется криками и активными движениями. Об этом сообщает Naked-science.

Специалисты напомнили, что фаза быстрого сна, как известно, характеризуется повышенной активностью головного мозга и сопровождается быстрыми движениями глазных яблок.

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Именно в это время человек, как правило, видит сновидения. Во время этой фазы мозг посылает определенные сигналы, которые не позволяют мышцам двигаться, однако у людей с нарушением быстрого сна этого не происходит. Человек может кричать, размахивать руками, бить кулаками и ногами, вплоть до нанесения вреда себе или своему соседу по кровати.

"Об этом расстройстве поведения во время сна известно не так много. Мы подозреваем, что оно может быть связано с приемом определенных препаратов или выступать в качестве раннего признака другого неврологического состояния, такого как болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви или множественная системная атрофия. Определение образа жизни и личных факторов риска, связанных с этим расстройством сна, может помочь найти способы уменьшить шансы его развития", — утверждает доктор медицинских наук и главный автор исследования Рональд Постума.

В исследовании приняли участие 30 тысяч 97 человек, средний возраст которых — 63 года. Ученые провели медицинское обследование участников, узнали об их образе жизни, поведении, социальных, экономических и психологических факторах.

Каждого участника спрашивали об активных движениях во время сна. В ходе работы исследователи определили 958 человек — 3,2%— с возможным расстройством быстрого сна, исключив из выборки пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, деменцией, болезнью Альцгеймера или апноэ во сне.

Исследователи обнаружили, что те, кто страдает от этого расстройства, в два раза чаще признавались, что принимают препараты для лечения депрессии.

Люди с нарушением фазы быстрого сна также в два с половиной раза чаще имели посттравматическое стрессовое расстройство. Среди этой группы пациентов наблюдался больший риск развития психического заболевания, в полтора раза повышался риск возникновения психологического расстройства.

Помимо этого, исследование показало, что вероятность нарушения быстрого сна была вдвое больше у мужчин, нежели у женщин.

Риск появления расстройства был выше у тех, кто имел проблемы с алкоголем. В среднем среди подверженных расстройству людей их время обучения составляло 13,2 года, а у тех, кто не имел нарушений, — 13,6 года. Они также имели более низкий доход и чаще курили.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что люди, которые зациклены на негативных мыслях, имеют плохое качество сна.