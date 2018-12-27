Ученые объяснили, что ослабляет симптомы депрессии

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Посещение кино, музеев и театров ослабляет симптомы депрессии. К такому выводу пришли специалисты из университетского колледжа Лондона, сообщает Naked-science.

По их данным, ежемесячные выходы в музей, на выставку или в кинотеатр снижают риск развития депрессии почти вдвое.

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Для своего нового исследования психологи из Университетского колледжа Лондона использовали лонгитьюдное обследование взрослых жителей Великобритании ELSA, которое велось на протяжении 10 лет.

Дейзи Франкурт и ее коллеги проанализировали данные в общей сложности по 2000 участникам обоих полов старше 50 лет.

В статье, опубликованной в журнале British Journal of Psychiatry, ученые сообщают, что даже умеренно интенсивная "культурная жизнь" — посещение кинотеатров, музеев и так далее — снижает риск развития депрессии на 32 процента, а если делать это хотя бы раз в месяц, то уже на 48%.

По мнению психологов, причиной этого позитивного эффекта может быть целый ряд факторов, сопутствующих таким "выходам в свет": встречи с друзьями и знакомыми, появление новых социальных связей, яркие положительные переживания, снижение чувства изоляции и одиночества.

"Все это может благоприятно сказываться на снижении уровня кортизола — гормона, связанного с хроническими воспалительными процессами, который проявляет избыточную активность у страдающих депрессией", - отмечается в сообщении.

Они предположили, что возможно посещение культурных мероприятий прямо ведет к выработке дофамина, усиливающего позитивные эмоции.

"Так же, как мы стараемся следовать рекомендации "не меньше пяти" фруктов и овощей в день, следует ввести в расписание регулярные посещения культурных событий, которые поддержат здоровое состояние и старение", - отметил Дейзи Франкурт.

21 марта 2018 года сообщалось, что у некоторых людей депрессия может быть эпизодической, которая проходит в течение нескольких недель или месяцев