Ученые объяснили, как медленная ходьба может влиять на здоровье

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Медленная ходьба после 45 лет может вызвать быстрое старение мозга и тела человека. Об этом сообщает ВВС.

Согласно исследованию, 1000 жителей Новой Зеландии в возрасте 45 лет и старше специально прошли тесты скорости ходьбы.

В результате ученые пришли к выводу, что у людей, которые ходят медленно, раньше появляются глубокие морщины, мозг уменьшается в размерах.

"Это исследование показало, что медленная прогулка является проблемой", - сказал профессор Терри Моффит, ведущий автор из Королевского колледжа в Лондоне и Университета Дьюка в США.

Специалисты определили, что у людей, которые ходят медленно в 45 лет, более выражены возрастные изменения по сравнению с теми, кто ходит быстро.

Ученые считают, что эта связь формируется в детстве, поэтому те, у кого в раннем возрасте был низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют склонность к медленной ходьбе.