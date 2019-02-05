Ученые объяснили, почему мировой океан меняет цвет

Фото: EPA

Ученые заявили, что из-за глобального потепления мировой океан начал менять цвет. Об этом сообщает Nature Communications.

Предполагается, что воды океана будут "более светлыми" к 2100 году. Вода возле тропиков станет более синей, а в приполярных и экваториальных водах - зеленой.

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Причина - бурный рост сине-зеленых водорослей и некоторых видов планктона из-за глобального потепления.

Специалисты, изучающие этот вопрос, ранее предполагали, что эти изменения начнутся не раньше второй половины столетия.

Они считают, что кроме визуального эффекта, изменение цвета океана приведет к серьезным изменениям экосистем.

Ученые предположили, что есть вероятность того, что фаза Эль-Ниньо уже началась, поэтому 2019 год может стать самым жарким в истории человечества.