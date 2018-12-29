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29.12.2018, 12:50

Ученые определили белок, регулирующий тревожное поведение

Ученые определили белок, регулирующий тревожное поведение - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Специалисты считают, что белок может привести к созданию препаратов с целенаправленным действием без побочных эффектов

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Исследователи из Института экспериментальной медицины им. Макса Планка (Германия) в эксперименте показали, что блокирование одного белка в ингибиторных синапсах может снять тревожность. Об этом сообщает Naked-science

Под тревожным расстройством понимают группу психических заболеваний, которые характеризуются устойчивой тревогой и страхом, не связанными с определенными объектами.

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Эти состояния могут вызывать физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение и дрожь. "Такая реакция происходит вследствие повышенной активности нейронов в миндалевидном теле головного мозга. Эта область ответственна в том числе за формирование страха", - уточнили специалисты.

Сегодня существуют препараты, способные снизить активность нейронов, такие как бензодиазепины. Они воздействуют на ингибиторные синапсы, которые вызывают тормозной постсинаптический потенциал.

Проблема в том, что их влияние распространяется не только на ингибиторные синапсы нейронов миндалевидного тела, из-за чего возникают побочные действия — потеря концентрации и седативный эффект.

Новое исследование показало, что, воздействуя всего на один белок, можно избежать нежелательных результатов.

Авторы проводили эксперименты на грызунах. Здоровые мыши, попадая в новую клетку, начинают ее обследовать. Их сородичи с тревожным фенотипом забиваются в угол и не выходят оттуда.

Биологи блокировали у них белок IgSF9b, который открыли в 2013 году, и отслеживали изменения в поведении. 

"Блокирование IgSF9b у патологически тревожных мышей оказывает анксиолитическое действие и нормализует их поведение. Этот белок может стать мишенью в новых фармакологических методах лечения тревожного расстройства", - отметила сотрудник институт Ольга Бабаева.

25 октября 2018 года ученые заявили, что чрезмерное онлайн-общение только на короткие периоды снимает тревожность, а в целом лишь усиливает его.

 

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Теги: ученые, белок, тревожное поведение
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