Ученые определили белок, регулирующий тревожное поведение

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Исследователи из Института экспериментальной медицины им. Макса Планка (Германия) в эксперименте показали, что блокирование одного белка в ингибиторных синапсах может снять тревожность. Об этом сообщает Naked-science.

Под тревожным расстройством понимают группу психических заболеваний, которые характеризуются устойчивой тревогой и страхом, не связанными с определенными объектами.

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Эти состояния могут вызывать физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение и дрожь. "Такая реакция происходит вследствие повышенной активности нейронов в миндалевидном теле головного мозга. Эта область ответственна в том числе за формирование страха", - уточнили специалисты.

Сегодня существуют препараты, способные снизить активность нейронов, такие как бензодиазепины. Они воздействуют на ингибиторные синапсы, которые вызывают тормозной постсинаптический потенциал.

Проблема в том, что их влияние распространяется не только на ингибиторные синапсы нейронов миндалевидного тела, из-за чего возникают побочные действия — потеря концентрации и седативный эффект.

Новое исследование показало, что, воздействуя всего на один белок, можно избежать нежелательных результатов.

Авторы проводили эксперименты на грызунах. Здоровые мыши, попадая в новую клетку, начинают ее обследовать. Их сородичи с тревожным фенотипом забиваются в угол и не выходят оттуда.

Биологи блокировали у них белок IgSF9b, который открыли в 2013 году, и отслеживали изменения в поведении.

"Блокирование IgSF9b у патологически тревожных мышей оказывает анксиолитическое действие и нормализует их поведение. Этот белок может стать мишенью в новых фармакологических методах лечения тревожного расстройства", - отметила сотрудник институт Ольга Бабаева.

25 октября 2018 года ученые заявили, что чрезмерное онлайн-общение только на короткие периоды снимает тревожность, а в целом лишь усиливает его.