Ученые: Польза от отказа от курения перевешивает риск набора веса

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Согласно новому исследованию, польза для здоровья от отказа от курения намного перевешивает риски, связанные с приобретением нескольких лишних килограммов. Об этом сообщает Naked-science.

Курение подавляет аппетит и повышает метаболизм.

Реклама

"Когда вы бросаете курить, ваш аппетит и обмен веществ возвращаются к норме, что может привести к тому, что вы будете есть больше и сжигать меньше калорий", - отмечается в сообщении.

Специалисты уточнили, что вкус и запах также улучшаются, поэтому еда может стать более привлекательной после того, когда люди бросают курить.

В 2015 году ученые доказали, что набор веса после отказа от курения зависит от количества сигарет, которые человек выкуривал. Курильщики, страдающие ожирением, и те, кто страдали ожирением еще до начала курения, особенно уязвимы, в среднем набирая до 10 килограммов после отказа от вредной привычки.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Чана в Бостоне хотели узнать, что хуже для людей с диабетом: набор веса в результате отказа от курения или совокупность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), возникающих в результате самого курения.

Для этого они проанализировали данные двух предыдущих исследований, в том числе 10 895 мужчин и женщин с диабетом.

Читайте также: Ученые создали подробную карту повреждений ДНК из-за курения

По сравнению с диабетиками, продолжающими курить, у тех, кто от этой привычки избавился, риск возникновения сердечных приступов, инсульта и других ССЗ был на 34% ниже среди недавно бросивших курить (шесть или меньше лет после отказа от курения) без набора веса, на 25% ниже среди тех, кто бросил курить более шести лет назад, и на 41% ниже среди диабетиков, которые никогда не курили. Среди тех, кто набрал до пяти килограммов после отказа от курения, не было зафиксировано повышения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ведущего автора исследования Гана Лю, проблемы увеличения веса не должны мешать людям бросить курить после того, как у них диагностирован диабет. А для тех, кто бросает курить, предотвращение набора веса приумножит пользу от отказа от курения.

Людям, которые только отказались от вредной привычки, специалисты рекомендуют чаще заниматься спортом, разумнее подходить к выбору пищи (есть меньшими порциями и ограничить употребление сладостей и алкоголя) и работать с диетологом для контроля веса.

Ученые проанализировали влияние небольших доз радиации и пришли к выводу, что "бытовая" и медицинская радиация менее опасны для здоровья, чем ожирение, курение и воздействие загрязненного воздуха.