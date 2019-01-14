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14.01.2019, 14:30

Ученые предложили новую теорию работы мозга

Ученые предложили новую теорию работы мозга - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

"Теория тысячи мозгов" предполагает, что каждая область неокортекса формирует собственные полные модели объектов

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Ученые заявили, что новая "теория тысячи мозгов" предполагает, что человек не формирует единой сложной модели мира, а постоянно синхронизирует работу множества отдельных моделей. Об этом сообщает Naked-science.

Специалисты напомнили, что высшие функции мозга выполняет неокортекс (новая кора), у человека разросшийся крупными складками. Здесь происходят анализ сенсорной информации и сознательное мышление, формируются моторные команды и речь.

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"Предполагается, что неокортекс работает, создавая и постоянно обновляя модель окружающего мира, объектов, людей и себя в нем. Однако механизм действия нейронов новой коры остается загадкой, и регулярно появляются новые гипотезы о его функционировании", - отмечается в сообщении.

Такую идею озвучили недавно Джефф Хокинс и его коллеги из компании Numenta, которая специализируется на разработке систем искусственного интеллекта, воспроизводящих устройство живого мозга.

"Теория тысячи мозгов" предполагает, что каждая область неокортекса формирует собственные полные модели объектов, а дальние связи позволяют им работать одновременно, формируя иллюзию целостного восприятия мира.

Ученые обратились к «нейронам решетки», характерным для энторинальной коры височных долей головного мозга.

Они образуют шестигранные структуры и активируются в зависимости от движения животного в пределах воображаемой пространственной решетки, отражая его положение и ориентацию (в 2014 году за открытие этого механизма была вручена Нобелевская премия). Хокинс и его соавторы предположили, что аналогичные структуры могут присутствовать по всему неокортексу и в каждой из них формируются свои модели воспринимаемых объектов.

"Если нейроны решетки отображают положение в пространстве одного предмета, самого тела, то мы предполагаем, что "нейроны решетки" в неокортексе одновременно отображают положение множества предметов", - отметили исследователи.

Кора головного мозга человека организована из групп, объединяющих сотни нейронов, сложенных в многослойные вертикальные колонки.

"Колонки в соматосенсорной коре могут отслеживать положение осязательных свойств объекта, а колонки в зрительной коре — визуальных", - отметили ученые.

"Теория тысячи мозгов" предполагает, что все множество таких моделей существует в неокортексе параллельно, а дальние связи между нейронами позволяют синхронизировать их.

В основе работы новой коры оказывается не иерархическое формирование единой модели окружающего мира, а сложные сетевые взаимодействия между множеством "малых" моделей.

1 ноября 2018 года исследователи из медицинского института Говарда Хьюза и Института Аллена провели масштабную работу по определению карты нейронов, которые контролируют движения мышей из коры головного мозга.

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Теги: наука, ученые, теория тысячи мозгов, работа мозга
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