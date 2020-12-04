"Удаленка" плохо влияет на психику – исследование о негативных последствиях работы дома

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что работа на дому негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека. Об этом сообщает NewsMedical.

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Исследователи провели анкетирование 988 человек, которые перешли на удаленную работу с началом карантина из-за COVID-19.

В последствии, более 64% респондентов заявили, что у них появилась одна или несколько новых проблем со здоровьем. Еще почти 75% опрошенных заявили, что столкнулись с новыми психическими проблемами.

По мнению ученых, причины ухудшения физического и психического здоровья связаны с уменьшением физических упражнений, а также нарушениями приема пищи. Помимо этого, ключевую роль в осложнении самочувствия играла нехватка общения с коллегами, увеличение рабочего времени и отсутствие рабочего места.

В исследовании отмечается, что женщины чаще остальных страдали от депрессии, а родители с младенцами, несмотря на высокий риск появления психических проблем, чувствовали себя лучше.

По данным опроса, 3/4 работников, которые старались планировать правильный режим дня с большей вероятностью сообщали о новых проблемах с физическим или психическим здоровьем. Ученые отметили, что рабочее время в среднем увеличилось примерно на 1,5 часа.

Опросы внутри Google показали, что работа на "удаленке" отрицательно сказывается на разработчиках: они больше устают и менее продуктивны.

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Станислав Стороженко

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