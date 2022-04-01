Ударом в Николаевскую ОГА россияне убили 24 человека – ГСЧС
01.04.2022, 09:01
Николаев (Фото - ГСЧС)
Госслужба по чрезвычайным ситуациям обновила данные по погибшим от атаки россиян на Николаевскую облгосадминистрацию.
В результате ракетного удара погибли 24 человека. Тела 23-х вытащили из-под завалов. 24 человек умер в больнице.
Завалы продолжают разбирать.
- 29 марта 2022 года около 08:45 в девятиэтажное здание Николаевской ОВА попала крылатая ракета российских оккупантов. Была обрушена вся центральная секция здания с 9-го по 1-й этажи.
- Вечером того же дня глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал, что известно о 12 погибших и 34 раненых.
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