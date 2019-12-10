Украина и Китай будут обмениваться телепрограммами

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Украина и Китай будут обмениваться теле- и радиопрограммами, информационными материалами об общественно-политической, экономической и культурной жизни стран. Об этом сообщает Госкомтелерадио.

Заместитель председателя Госкомтелерадио Николай Билоус на встрече с членами Главной корпорации радио и телевидения КНР в Киеве рассказал о реализации соглашений, подписанных с китайскими госструктурами, отвечающими за СМИ и вещание. "Цель этих соглашений - углубить взаимопонимание и доверие между двумя народами", - сказал Билоус.

Заместитель председателя украинской службы медиакорпорации Китая Ли Сянь рассказала, что в составе редакции сегодня работает только один украинский журналист. Сейчас редакция намерена расширить штат, поэтому будет искать в Украине соответствующих специалистов.

Участники встречи обсудили возможности расширения сотрудничества Украины и КНР в информационной сфере. В частности, обсуждался вопрос обмена контентом между украинскими региональными телекомпаниями и китайской медиакорпорации и обмена кадрами между СМИ двух стран.

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