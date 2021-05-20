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Украина и Великобритания вводят обмен водительский удостоверений – Аваков

20.05.2021, 19:44
Украина и Великобритания вводят обмен водительский удостоверений – Аваков - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Украина и Великобритания вводят обмен удостоверений водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"Сегодня вступает в силу документ The Driving Licences Order 2021, согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов! В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отныне с момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю надо будет обменять свое удостоверение.

Процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока.

  • 17 февраля водительские права в "Дие" приравняли к бумажным.

Читайте также: Обменять водительское удостоверение можно в "Паспортном сервисе". Пока только в Киеве

Наталия Медведева
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арсен аваков Великобритания водительские права
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