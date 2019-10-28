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Украина лидирует по числу иммигрантов в ЕС - Eurostat

Украина лидирует по числу иммигрантов в ЕС - Eurostat - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
28.10.2019, 11:42

Большинство украинцев, получивших вид на жительство в ЕС, едут на работу в Польшу

В 2018 году вид на жительство в Европейском союзе получили 527 000 украинцев (78% из них - в Польше), сообщает Европейское статистическое управление Eurostat.

Украина занимает первое место среди всех стран по количеству получивших вид на жительство в ЕС, на втором месте китайцы (206 000, почти половина - в Великобритании), на третьем - индийцы (197 000, 38% также в Великобритании), на четвертом - сирийцы (174 000, 71% из них - в Германии), на пятом - белорусы (138 000, 92% в Польше).

Большинство украинцев выезжает в ЕС работать - 64,7%, получают в Европе образование почти 12%.

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