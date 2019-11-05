Украина откажется от системы групп инвалидности - глава комитета

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Правительство планирует отказаться от советской системы инвалидности и перейти к Международной классификации функционирования, которая действует в Евросоюзе. Об этом заявила глава комитета Рады по вопросам социальной политики, депутат от Слуги народа Галина Третьякова, сообщает hromadske.

Международная классификация, по словам Третьяковой, уже переведена на украинский язык, но ее ратификация еще не завершена.

Политика государства в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них будут строиться не на группах, а на расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

Сейчас 4% рабочих мест в частном секторе должны быть отданы людям с инвалидностью. В комитете планируют эту ситуацию изменить, добавив квотирование и на госслужбе.

Сейчас в Украине, по данным Госстата, около 3 млн людей с инвалидностью, 80% из них - трудоспособные люди, которые из-за недоступности общественного пространства не могут использовать свое право на труд.