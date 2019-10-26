Украина перейдет на зимнее время

Фото: depositphotos.com

В воскресенье, 27 октября, в 04:00 по киевскому времени в Украине отменяется летнее время, а стрелки часов переводятся на один час назад. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Читайте также: Переход на зимнее время: Ульяна Супрун дала советы по адаптации

Врачи советуют быть внимательными тем людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, чаще выходить на прогулку, меньше пить крепкий кофе и чай накануне перевода стрелок часов, вечером 26 октября.

Для полноценного сна необходимо не менее семи-восьми часов.