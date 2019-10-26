Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина перейдет на зимнее время

Украина перейдет на зимнее время - Фото
Фото: depositphotos.com
26.10.2019, 09:45

В четыре часа по киевскому времени Украина переходит на зимнее время

В воскресенье, 27 октября, в 04:00 по киевскому времени в Украине отменяется летнее время, а стрелки часов переводятся на один час назад. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Читайте также: Переход на зимнее время: Ульяна Супрун дала советы по адаптации

Врачи советуют быть внимательными тем людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, чаще выходить на прогулку, меньше пить крепкий кофе и чай накануне перевода стрелок часов, вечером 26 октября.

Для полноценного сна необходимо не менее семи-восьми часов.

  • 29 августа 2018 года более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство предпочли бы оставить летнее время. В опросе участвовали 4,6 млн человек, из них 3 млн - жители Германии.
Напишите нам
перевод часов летнее время зимнее время
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 