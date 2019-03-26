Украина в день выборов перейдет на летнее время

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В этом году с 30 на 31 марта в 03:00 стрелки часов украинцы переведут на один час вперед.

Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.



"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один час назад", - говорится в документе.

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Обратный переход на зимнее время в этому году состоится 27 октября.



Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

29 августа 2018 года более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство предпочли бы оставить летнее время. В опросе участвовали 4,6 млн человек, из них 3 млн - жители Германии.