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26.03.2019, 10:22

Украина в день выборов перейдет на летнее время

Украина в день выборов перейдет на летнее время - Фото
Фото: depositphotos.com

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года

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В этом году с 30 на 31 марта в 03:00 стрелки часов украинцы переведут на один час вперед.

Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины. 

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один час назад", - говорится в документе. 

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Обратный переход на зимнее время в этому году состоится 27 октября.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

29 августа 2018 года более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство предпочли бы оставить летнее время. В опросе участвовали 4,6 млн человек, из них 3 млн - жители Германии.

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Теги: выборы-2019, летнее время
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