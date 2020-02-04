Украинка приняла роды в самолете Qatar Airways

Фото: Facebook Елены Федченко

Украинка Елена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways, летевшего из Дохи (Катар) в Бангкок (Таиланд). Об этом она рассказала в своем Facebook.

"3 часа ночи, объявляют в самолете, что нужен врач. Я, честно, сначала думала прикинуться спящей))) но пошла. А там в каптерке в хвосте самолета женщина на полу, стюардессы в растерянности. Я перчатки надела, стала на колени и вперед", - поделилась Федченко.

По ее словам, родила пассажирка из Таиланда. Экипажу самолета пришлось сесть в Калькутте (Индия) и вызвать скорую помощь. Женщина и ее ребенок, по словам украинки, здоровы. В Калькутте же и оформили ребенка.

Федченко, судя по ее словам, имеет медицинское образование.

"Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!" – написала украинка.

По ее информации, гражданка Таиланда скрыла свою беременность от сотрудников аэропорта.

Подруга украинки, которая также была на борту самолета, рассказала, что многие пассажиры не скрывали своего возмущения вынужденной двухчасовой посадкой в Индии.

Авиакомпании не поощряют практику родов на борту самолета из-за того, что в самолете невозможно оказать полноценную медпомощь в случае необходимости. Ряд перевозчиков устанавливают строгие ограничения на перевозку беременных женщин.

Интересен вопрос гражданства ребенка, родившегося в воздухе.

Согласно Конвенции ООН 1961 года, рождение на судне или в самолете считается рождением на территории того государства, под флагом которого плавает судно, или в котором зарегистрирован самолет. В данной ситуации в зависимости от того, какой способ приобретения гражданства практикует та или иная страна, ребенок, родившийся в самолете Qatar Airways, может иметь право на гражданство Катара, гражданство Индии или Таиланда.