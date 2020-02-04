Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинка приняла роды в самолете Qatar Airways

Украинка приняла роды в самолете Qatar Airways - Фото
Фото: Facebook Елены Федченко
04.02.2020, 15:30

Экипажу самолета пришлось экстренно сесть в Индии

Украинка Елена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways, летевшего из Дохи (Катар) в Бангкок (Таиланд). Об этом она рассказала в своем Facebook.

"3 часа ночи, объявляют в самолете, что нужен врач. Я, честно, сначала думала прикинуться спящей))) но пошла. А там в каптерке в хвосте самолета женщина на полу, стюардессы в растерянности. Я перчатки надела, стала на колени и вперед", - поделилась Федченко.

По ее словам, родила пассажирка из Таиланда. Экипажу самолета пришлось сесть в Калькутте (Индия) и вызвать скорую помощь. Женщина и ее ребенок, по словам украинки, здоровы. В Калькутте же и оформили ребенка.

Федченко, судя по ее словам, имеет медицинское образование.

"Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!" – написала украинка.

По ее информации, гражданка Таиланда скрыла свою беременность от сотрудников аэропорта.

Подруга украинки, которая также была на борту самолета, рассказала, что многие пассажиры не скрывали своего возмущения вынужденной двухчасовой посадкой в Индии.

Авиакомпании не поощряют практику родов на борту самолета из-за того, что в самолете невозможно оказать полноценную медпомощь в случае необходимости. Ряд перевозчиков устанавливают строгие ограничения на перевозку беременных женщин.

Интересен вопрос гражданства ребенка, родившегося в воздухе.

Согласно Конвенции ООН 1961 года, рождение на судне или в самолете считается рождением на территории того государства, под флагом которого плавает судно, или в котором зарегистрирован самолет. В данной ситуации в зависимости от того, какой способ приобретения гражданства практикует та или иная страна, ребенок, родившийся в самолете Qatar Airways, может иметь право на гражданство Катара, гражданство Индии или Таиланда.

Еще по теме
Напишите нам
Qatar Airways самолет беременность роды перелет
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 