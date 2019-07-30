Украинские школьники получили награды олимпиады по химии в Париже

Фото: пресс-служба Минобразования

На Международной ученической олимпиаде по химии в Париже украинские школьники завоевали четыре награды – золотую, две серебряные и бронзовую, сообщает пресс-служба Минобразования.

В олимпиаде принимали участие 200 школьников из 75 стран мира.

Александр Кудрик из киевского лицея № 100 Подол был удостоен золотой медали.

Лидия Дубенская, Гордей Андрусив и Анатолий Кузнецов, которые учатся во Львовском физико-математическом лицее-интернате, завоевали два серебра и бронзу соответственно.

Научный руководитель команды - специалист Научно-производственного химико-биологического центра КНУ им. Т. Шевченко Константин Гавриленко.

29 июля сообщалось, что украинские школьники взяли золото и серебро на международной олимпиаде по математике.