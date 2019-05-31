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31.05.2019, 20:49

Украинские школьники стали призерами "конкурса гениев" в США

Украинские школьники стали призерами "конкурса гениев" в США - Фото
Фото: ТСН

Одиннадцатиклассники из Киева и Мариуполя получили награды в области медицины и программирования

Двое украинских 11-классников, Назар Поночевный из Киева и Ольга Харасахал из Мариуполя, заняли призовые места на международном научном конкурсе International Science Engineer Forum (ISEF), который прошел в США. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что научный проект Назара называется "Программное обеспечение для гармоничного объединения видео и музыки". В Украине эта разработка стала призером III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.

Мариупольчанка Ольга Харасахал четыре года работала в онкодиспансере волонтером и занималась научной деятельностью. В результате ее исследований явился проект, посвященный новому способу диагностирования метастазов меланомы "Вакуумная фильтрация с ДОФА-типированием как новый метод диагностики циркулирующих опухолевых клеток всех типов меланомы". Изучением рака занимаются многие ученые, а Ольга разработала метод ранней диагностики одного из самых агрессивных его разновидностей (меланобластомы) по анализу крови.

На конкурсе Украину представляли восемь молодых ученых. ISEF называют "конкурсом гениев", он существует с 1950 года. В конкурсе принимают участие школьники и студенты 13-18 лет со всего мира. Украина впервые приняла участие в конкурсе в 2004 году. Проекты, которые впоследствии представляются в США, отбирают на национальном этапе этого конкурса - Intel Эко-Украина и Intel Техно-Украина. В первом принимают участие проекты по биоинженерии и экологии, а во втором - технические проекты.

В мае прошлого года украинская сборная школьников получила 112 наград на Всемирной летней гимназиаде в марокканском Марракеше. 

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Теги: дети, конкурс, школьники
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