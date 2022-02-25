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Украинцев призывают банить в фейсбуке Россию 1, ТАСС и другие каналы пропаганды оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 00:45
Украинцев призывают банить в фейсбуке Россию 1, ТАСС и другие каналы пропаганды оккупантов - Фото
Фото: ЕРА

Украинцев призывают банить российских пропагандистов. Об этом написал в фейсбуке министр культуры Александр Ткаченко. 

"Предлагаю поддержать флешмоб. Те, кто сейчас в телефонах (а таких много) – давайте вместе банить кремлевских фейкометов. Переходим на страницу, нажимаем Report – False Information – Politics – Submit – Done. Пару кликов, а столько удовольствия", – говорит Ткаченко. 

Министр перечислил краткий перечень каналов пропаганды окупантов:

Риа.Новости

Вести.ру

Телеканал Россия 1

ТАСС

RT

Новости первого канала

Ткаченко добавил, что пропагандистов Кремля немало. И список выше – в разы больше, призвав расширять его собственноручно.

Тем временем, мер Днепра Борис Филатов напомнил, как важно фильтровать информацию и призвал украинцев не читать телеграмм-каналы

"Этот поток сознания: "воды не будет", "света не будет", "всё украли", "все убежали", "русские идут" – это есть элементы ИПСО", – подчеркнул он.

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Ірина Петренко
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