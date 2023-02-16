Укрэнерго надеется, что хуже с электроэнергией уже не будет. Но "не стоит расслабляться"
Генеральный директор Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Bloomberg заявил, что благодаря улучшению работы систем ПВО и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре худшее в ситуации с электроэнергией, вероятно, позади.
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По словам Кудрицкого, "достигнуто плато – дальнейшего ухудшения не происходит".
"Мы можем восстанавливать инфраструктуру с той же скоростью, с которой происходят разрушения, а иногда даже быстрее", – сказал он.
Замена поврежденных автотрансформаторов сегодня занимает в четыре раза меньше времени, чем осенью, уточнил Кудрицкий, добавив, что конец зимы принесет украинцам облегчение.
Однако "не стоит расслабляться и считать, что авиаударная кампания России окончена", резюмировал он.
- 9 декабря 2022 года Кудрицкий заявил, что слухи о том, что Украина экспортирует электроэнергию в ЕС – российская ИПСО.
- 16 февраля 2023 года Европа увеличила пропускную способность для поставок электроэнергии в Украину.
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