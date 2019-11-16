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Укрзалізниця назначила дополнительные поезда на Новый год

Укрзалізниця назначила дополнительные поезда на Новый год - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
16.11.2019, 21:42

Сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря

Укрзалізниця назначила шесть дополнительных поездов на период новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Шесть дополнительных поездов будут курсировать на направлениях Киев — Львов, Киев — Ковель, Покровск — Харьков, Львов — Одесса, Львов — Ужгород и Кривой Рог — Ужгород.

Сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря.

В 2020 году Министерство инфраструктуры планирует запуск новых маршрутов по Украине и за границу. Также обещают улучшить уровень сервиса и комфорта для пассажиров.

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укрзалізниця поезд праздник новый год
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