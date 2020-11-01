Укрзалізниця прекращает продажу билетов в населенных пунктах красной зоны
Изменения вступают в силу с 00:01 2 ноября
Укрзалізниця объявила о прекращении продажи билетов на железнодорожных станциях населенных пунктов, которые, согласно последнему распределению карантинных зон, оказались в красной зоне. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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Со 2 ноября будет закрыта продажа билетов на станциях Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.
В частности, отменена продажа билетов на поезда
на станциях Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне:
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев)
на станции Ужгород:
- № 17/18 Харьков – Ужгород; № 81/82 Киев – Ужгород; № 107/108 Одесса – Ужгород; № 29/30 Киев – Ужгород; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 3/4 Запорожье – Ужгород; № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев)
на станции Пологи:
- № 10/9 Мариуполь – Киев; № 84/83 Мариуполь – Киев **; № 116/115 Киев – Бердянск;
на станции Сарата, Кулевча:
- № 145/146 Киев – Измаил;
на станции Славута-1:
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев;
на станции Шепетовка:
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев; № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 91/92 Львов – Киев; № 217/218 Киев — Рахов.
До урегулирования ситуации указанные поезда будут курсировать через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. А высадка будет происходить в установленном порядке.
С понедельника, 2 ноября, в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, попали сразу 11 областных центров.
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