Ульяна Супрун сказала, почему опасно зимой согреваться алкоголем

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о пользе алкоголя зимой для того, чтобы согреться. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Многие люди до сих пор верят в распространенный миф - надо выпить алкоголь, чтобы согреться. Поэтому часто перед выходом на улицу или во время прогулки употребляют что-то "горячее". На самом деле ощущение тепла от алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете", - предупредила Супрун.

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Она уточнила, что алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. "Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается", - объяснила чиновник.

"Когда нам становится холодно, мы начинаем дрожать. Именно дрожь является одним из способов, который помогает телу сохранять тепло. Впрочем, алкоголь нарушает этот защитный механизм", - подчеркнула Супрун.

И.о. министра здравоохранения отметила, что в некоторых исследованиях упоминается о еще одном механизме, который влияет на терморегуляцию - потоотделение. "Когда мы употребляем алкоголь, ощущение тепла заставляет нас потеть. Это может снизить температуру тела еще больше", - сказала она.

Поэтому люди, которые слишком много выпили, склонны не обращать внимание на холод и, например, снимать верхнюю одежду на улице, чтобы немного остыть. "Этот феномен даже имеет название - "пивная куртка" (the beer jacket). Когда вроде становится жарко и согреваться одеждой не нужно. Зато такое поведение в разы повышает риски переохлаждения", - уточнила Супрун.

По ее словам, алкоголь и низкая температура на улице - опасная комбинация. "Особенно осторожными нужно быть людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Стоит помнить во время празднований - безопасной дозы алкоголя не существует", - подчеркнула Супрун.

22 декабря 2018 года Супрун рассказала о нескольких важных правилах, чтобы избежать переохлаждения зимой.