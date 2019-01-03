Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.01.2019, 09:18

Ульяна Супрун сказала, почему опасно зимой согреваться алкоголем

Ульяна Супрун сказала, почему опасно зимой согреваться алкоголем - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И. о. министра здравоохранения напомнила, что алкоголь и низкая температура на улице - это опасная комбинация

Реклама
Реклама

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о пользе алкоголя зимой для того, чтобы согреться. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Многие люди до сих пор верят в распространенный миф - надо выпить алкоголь, чтобы согреться. Поэтому часто перед выходом на улицу или во время прогулки употребляют что-то "горячее". На самом деле ощущение тепла от алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете", - предупредила Супрун.

Реклама

Она уточнила, что алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. "Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается", - объяснила чиновник.

"Когда нам становится холодно, мы начинаем дрожать. Именно дрожь является одним из способов, который помогает телу сохранять тепло. Впрочем, алкоголь нарушает этот защитный механизм", - подчеркнула Супрун.

И.о. министра здравоохранения отметила, что в некоторых исследованиях упоминается о еще одном механизме, который влияет на терморегуляцию - потоотделение. "Когда мы употребляем алкоголь, ощущение тепла заставляет нас потеть. Это может снизить температуру тела еще больше", - сказала она.

Поэтому люди, которые слишком много выпили, склонны не обращать внимание на холод и, например, снимать верхнюю одежду на улице, чтобы немного остыть. "Этот феномен даже имеет название - "пивная куртка" (the beer jacket). Когда вроде становится жарко и согреваться одеждой не нужно. Зато такое поведение в разы повышает риски переохлаждения", - уточнила Супрун.

По ее словам, алкоголь и низкая температура на улице - опасная комбинация. "Особенно осторожными нужно быть людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Стоит помнить во время празднований - безопасной дозы алкоголя не существует", - подчеркнула Супрун.

22 декабря 2018 года Супрун рассказала о нескольких важных правилах, чтобы избежать переохлаждения зимой.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Супрун Ульяна, алкоголь, здоровье, зима
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 