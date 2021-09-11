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Умер архитектор и художник Флориан Юрьев, автор проекта "тарелки на Лыбедской"

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2021, 13:48
Умер архитектор и художник Флориан Юрьев, автор проекта
Флориан Юрьев (Фото – Olya Balashova, MOCAORGUA, Facebook)

Сегодня, 11 сентября 2021 года, умер архитектор и художник Флориан Юрьев. Об этом сообщила в Facebook общественная организация "Музей современного искусства".

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Юрьеву было 92 года. Он умер сегодня утром, в кругу близких друзей.

Юрьев был архитектором, художником, искусствоведом, мастером скрипичных музыкальных инструментов и педагогом. Родился 11 августа 1929 года в Киренске Иркутской области. Переехал в Киев в 1950 году, закончил Киевский художественный институт.

Юрьев – автор проектов здания Института научно-технической и экономической информации (дома-тарелки на м. "Лыбедская"), наземного павильона станции метро "Крещатик", микрорайона Нивки-3 и модернистского герба Киева.

Кроме архитектуры, Юрьев занимался цветомузыкой, писал картины и делал скрипки.

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Денис Юдин
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тарелка на лыбедской Флориан Юрьев архитектор
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