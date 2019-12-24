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Умер Баба Рам Дасс – гуру new age и участник экспериментов с ЛСД

Умер Баба Рам Дасс – гуру new age и участник экспериментов с ЛСД - Фото
Рам Дасс (скриншот из видеозаписи)
24.12.2019, 07:14

В свое время Ричарда Альперта лишили звания профессора психологии Гарварда за употребление в университете психоактивного вещества "для научных целей"

В возрасте 88 лет у себя дома на Гавайях умер американский гуру, психолог и писатель Рам Дасс (Ричард Альперт). Об этом сообщает его микроблог в Instagram.

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Автор нью-эйдж-бестселлера "Будь здесь и сейчас" (1971), в 1960-х он плотно общался с другим участником кампании по исследованиям психоделиков Тимоти Лири: на пару они проводили исследования эффектов ЛСД.

Фото: Baba Ram Dass/Instagram

Какое-то время жил в Индии, обратился там в индуизм, сменил имя на Рам Дасс (в переводе с санскрита - "слуга Рамы") и стал учеником гуру Ним Кароли Бабы. Затем Альперт вернулся в США, где писал книги по духовным практикам и читал лекции.

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В 1980-х пытался отойти от образа гуру: сбрил бороду, перестал носить соответствующую одежду, отрекся от части своих ранних восхвалений ЛСД. В 1990-х совершил каминг-аут, а 10 лет назад узнал, что у него есть сын от мимолетного романа со студенткой из Стэнфорда.

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