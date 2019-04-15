Умер лауреат Нобелевской премии Пол Грингард

Пол Грингард (фото - rockefeller.edu)

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Пол Грингард умер в США, ему было 93 года. Об этом сообщает сайт Рокфеллеровского университета, где Грингард работал с 1983 года.

"Нейробиолог Пол Грингард, лауреат Нобелевской премии, в корне перевернувший наше понимание о взаимодействии клеток мозга и сделавший огромный вклад в прогресс в методах лечения широкого спектра неврологических и психических болезней, скончался 13 апреля в возрасте 93 лет", - говорится в сообщении.

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В 2000 году Грингард получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине совместно с Эриком Канделом и Арвидом Карлссоном. Награду вручили "За открытия, связанные с передачей сигналов в нервной системе".

Их исследования позволили понять механизм возникновения неврологических и психических заболеваний, например болезнь Паркинсона, шизофрению, биполярное расстройство и наркоманию.

На полученную за Нобелевскую премию денежную сумму около $400 тыс Грингард учредил ежегодную премию имени Перл Мейстер Грингард (в память матери ученого) в $50 тыс для награждения выдающихся достижений женщин в области биомедицинских исследований.

1 октября 2018 года сообщалось, что в Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по медицине и физиологии. Премия присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака.